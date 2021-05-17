Синоптик рассказал о дождях и похолодании в Москве

Жаркую температуру в Москве сменят дожди, начиная со среды, 19 мая. Об этом 17 мая в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, самые холодные дни на этой неделе ожидаются в пятницу, когда температура воздуха не превысит 19 градусов тепла.

«В среду к вечеру столицу начнет постепенно накрывать грозовыми облаками атмосферный фронт. Жара немного спадет: 26-28. В четверг и пятницу циклон принесет дожди и прохладу и посвежеет до климатической нормы +17-19, но в выходные показатели барометров станут расти», — сказал Тишковец.

По словам синоптика, жителей столицы на этой неделе ждут «погодные качели».

Тишковец отметил, что подобная аномальная температура может побить рекорд 1897 года, когда метеорологи в этот день зафиксировали +29,1 градусов.

Ранее в этот же день стало известно, что Гидрометцентр России из-за жары повысил уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого» уровня. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.