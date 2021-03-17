Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США на фоне пандемии

США смогли избежать наихудших последствий экономического кризиса, который вызван пандемией COVID-19. Об этом сообщил в среду, 17 марта, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции.

По его словам, вакцинация американцев даст возможность стабилизировать ситуацию в экономике Соединенных Штатов уже к концу текущего года.

«Мы продолжим предоставлять экономике поддержку, которая ей нужна, столько времени, сколько потребуется», — сказал Пауэлл.

Он добавил, что на данным момент экономика в стране начала восстанавливаться, наблюдается рост занятости, однако «путь вперед неясен».

Ранее, 10 февраля, глава ФРС заявил, что восстановление рынка труда США может занять годы. Он отметил, что продленные периоды безработицы могут создать долговременный ущерб в благосостоянии и жизни людей, а также размыть производственный потенциал экономики.

В конце января стало известно, что ФРС США, которая выполняет функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% на первом заседании в 2021 году.