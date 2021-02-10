Глава ФРС США заявил о долгих годах восстановления рынка труда в стране

Восстановление рынка труда США может занять годы. Об этом в ходе речи в Экономическом клубе Нью-Йорка заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в среду, 10 февраля.

По его словам, продленные периоды безработицы могут создать долговременный ущерб в благосостоянии и жизни людей, а также размыть производственный потенциал экономики. Пауэлл также отметил, что в данный момент США далеки от формирования сильного рынка труда, пишет CNBC.

Кроме того, глава ФРС высказался о госдолге. По его словам, США сейчас не время беспокоиться и сосредотачиваться на вопросах федерального долга, так как важно стимулировать экономику страны.

Также Пауэлл напомнил, что ФРС в настоящее время держит базовую ставку на уровне 0–0,25% и покупает по крайней мере $120 млрд облигаций каждый месяц. Хотя он уверен, что новый подход ФРС приведет к лучшим результатам, он также считает, что денежно-кредитная политика сама по себе не может сделать всё.

«Учитывая число людей, потерявших работу, и вероятность того, что некоторые из них будут бороться за то, чтобы найти работу в постпандемической экономике, достижение и поддержание максимальной занятости потребует более чем благоприятной денежно-кредитной политики. Это потребует приверженности всего общества, с вкладом со стороны всего правительства и частного сектора», — заявил Пауэлл.

27 января сообщалось, что ФРС США, которая выполняет функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% на первом заседании в 2021 году.

В 2020 году ФРС США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор сохраняет базовую ставку уже в седьмой раз, учитывая последнее заседание в январе 2021 года.

26 января американский экономист, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч заявил, что курс доллара значительно снизится к концу 2021 года. По его словам, из-за резкого увеличения дефицита текущих операций в платежном балансе США, укрепления евро и нежелания Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара американская валюта может подешеветь на 35%.