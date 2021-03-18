Ступень к пьедесталу: как «Зенит» обыграл одного из конкурентов

Центральный матч весенней части чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» укрепил лидерство команды Сергея Семака. Прошедшая 17 марта в столице встреча завершилась победой команды из Северной столицы со счётом 3:2. Победный мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил дорогостоящий Вендел, к игре которого было так много вопросов еще осенью. В матче против красно-синих бразилец оформил дубль.

Благодаря этой победе питерцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате. После 23-х туров они опережают на семь очков идущий вторым московский «Спартак», который может сократить отставание до четырёх баллов, если в четверг обыграет дома екатеринбургский «Урал». А ЦСКА почти лишается шансов на чемпионство. За семь туров до финиша армейцы отстают от «Зенита» на восемь очков. Более того, в случае победы «Спартака» их будет отделять четыре балла от красно-белых. Тогда команда Виктора Гончаренко существенно затруднит себе борьбу за попадание в Лигу чемпионов следующего сезона.

Задержка старта

В начале встречи на «ВЭБ Арене» произошёл конфуз. Игра должна была начаться в 20:00 по московскому времени. Но по просьбе вещателя стартовый свисток прозвучал на десять минут позже. Это связано с тем, что канал показывал в прямом эфире сначала встречу «Ротор» — «Ростов» (0:4), а потом ЦСКА — «Зенит». Но в Волгограде игра затянулась из-за того, что несколько раз судьям пришлось долго просматривать видеоповторы спорных моментов. Из-за этого зрители рисковали не увидеть начало встречи в Москве. При этом на самом стадионе и болельщики, и участники собрались заранее, поэтому были вынуждены ждать при не самой тёплой погоде и под снегопадом.

Вопреки ожиданиям ЦСКА смог задействовать в матче с «Зенитом» своего ключевого защитника Марио Фернандеса, не доигравшего из-за травмы предыдущий матч с «Арсеналом» (1:2), прошедший в субботу в Туле. Поначалу игра на «ВЭБ Арене» проходила в быстром темпе и с немалым количеством борьбы, но почти без моментов.

Всё изменил момент на 28-й минуте, когда Чидера прошёл по флангу, опередил защитника «Зенита» и ворвался в штрафную площадь, навесив на Хосе Саломона Рондона, который не оставил шансов Андрею Луневу и послал мяч в сетку ворот Акинфеева.

Но победная музыка на трибунах фанатов ЦСКА играла недолго. Уже через четыре минуты гости отыгрались. Навес с левого фланга обернулся рикошетом от Константина Кучаева. Мяч пошёл по непредсказуемой траектории к линии вратарской, Далер Кузяев попытался его переправить пяткой на Дзюбу, но не смог это сделать. Тем не менее, снаряд всё равно дошёл до Артёма, который головой отправил его в ворота.

Воодушевлённый «Зенит» стал активнее атаковать и прижал ЦСКА к его штрафной. А перед самым свистком на перерыв игра рукой Фернандеса привела к назначению пенальти, но Акинфеев отбил удар Дзюбы.

Дубль Вендела

И всё же петербургский клуб взял своё в начале второго тайма. Вброс мяча из-за боковой линии в штрафную армейцев привёл к скидке в исполнении Дзюбы на Вендела, который пушечный ударом попал в девятку ворот хозяев — у Акинфеева не было шансов спасти свою команду.

И тут же ситуация для ЦСКА усугубилась до предела. На 53-й минуте они остались в меньшинстве после того, как Ильзат Ахметов прямой ногой пробил голеностоп Кузяеву. Просмотрев повтор момента, судья без колебаний показал полузащитнику красно-синих красную карточку. Это уже совсем лишило армейцев возможностей для манёвра, и «Зенит» почти довёл игру до победы, забив ещё и третий гол на 77-й минуте — с передачи прорвавшегося слева в штрафную Кузяева дубль сделал Вендел. Правда, на 90-й минуте ЦСКА получил шанс на спасение, когда Никола Влашич реализовал пенальти. Но в оставшееся время хозяевам не удалось сравнять счёт.

— Питерская команда более качественно и ответственно подошла к реализации голевых моментов, — сказал «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха. — Победа закономерна. Ещё и пенальти был не забит в ворота армейцев. Конечно, сказалось удаление. Отсутствие игрока — серьёзное преимущество для такой команды, как «Зенит» при её классных футболистах. Поэтому, безусловно, Ахметов подвёл ЦСКА. Теперь клуб вряд ли сможет побороться за чемпионство, но гонка со «Спартаком» за второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов ещё не закончена. Борьба будет идти серьёзная. Это независимо от того, как красно-белые сыграют с «Уралом». При этом потеря спартаковцами очков в этой игре может почти полностью решить исход гонки за золото. Матчей до финиша ещё достаточно, но мне кажется, «Зенит» не упустит тогда шанс стать чемпионом.

Также в среду помимо матчей в Москве и Волгограде состоялась игра в Грозном, где местный «Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» (2:0). В четверг 18 марта кроме игры «Спартак» — «Урал» пройдут ещё два матча: «Уфа» примет на своём поле московский «Локомотив», а «Краснодар» — «Динамо». Завершится тур в пятницу домашними играми казанского «Рубина» против «Химок» и «Сочи» против «Тамбова». После этого РПЛ уйдёт на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных.