Неизвестный напал на общественников после слушаний в ОП в Москве

Неизвестный совершил нападение на общественников, принимавших участие в круглом столе в Общественной палате по ситуации с бездомными животными. Об этом 17 марта сообщает РЕН ТВ.

По словам правозащитника Александра Кулагина, нападение произошло у станции метро «Белорусская» — в общественников стреляли из газового пистолета.

Президент клуба охотничьего собаководства Максим Парфирьев и президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская пострадали от попадания газа в глаза.

Пострадавших госпитализировали — у них зафиксировали ожоги глаз и гортани. Пока они с трудом разговаривают и почти ничего не видят.

Как рассказал Кулагин, перед встречей активистам уже поступали угрозы.

Нападение они связывают с их выступлением против зоорадикалов.

Ранее в этот день в Общественной палате прошли слушания, посвященные совершенствованию Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Общественные слушания проходили по инициативе первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. Он получил обращения от своих избирателей с просьбой внести ряд поправок в закон и инициировал мероприятие в Общественной палате РФ, чтобы услышать различные мнения на этот счет, прежде чем предпринимать конкретные действия.

Как отметила председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина, внесение поправок принципиально важно и что ходе встречи были услышаны и зоозащитники, и те, кто считает, что необходимо делать всё, чтобы защитить людей от нападений собак.

При этом, отметила Шаройкина, по ряду вопросов общественность достигла консенсуса, в частности о необходимости обязательной регистрации домашних животных, о введении штрафов за выброс животных на улицу, об ответственности заводчиков за наличие лицензии на деятельность и др.

Ранее, 17 марта, «Известия» писали о том, что в 16 городах России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными. Инициативу выдвинули в мэрии Улан-Удэ.

Мэрия попросила коллег оценить ее предложения по изменению закона об ответственном обращении с животными: введение налога на содержание собак, обязательной их стерилизации хозяевами, запрета на кормление бездомных животных, получения согласия 75% соседей на содержание крупных собак. А также предписание для юрлиц обеспечивать крышки на своих мусорных баках и введение разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.

Ввести обязательную регистрацию домашних животных хозяевами считают необходимым в Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. Появление сбора на собак поддержали в Магадане, говорится в документах, подготовленных мэрией Улан-Удэ. В Калининграде также согласились с необходимостью введения налога и стерилизации.