Украинский депутат предрекла техногенную катастрофу в Одессе

Часть Одессы может быть затоплена или уничтожена в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана. Об этом 17 марта на брифинге заявила депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова.

Плачкова отметила, что уже 20 лет дамбой никто не занимается, поэтому есть вероятность прорыва, который приведет к техногенной и экологической катастрофе.

«Каждый из вас знает, что такое Хаджибейский лиман. Это северо-западная часть Черного моря, 560 млн куб. м воды площадью 112 кв. км. Каждый понимает, какое значение имеет дамба, удерживающая весь этот водоем», — добавила Плачкова.

Ранее зимой 2021 года в Одессе наблюдалось редкое природное явление «закипания» моря. Многие очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как от Черного моря поднимается густой пар, как будто море кипит. Такое явление объясняется резким снижением температуры воздуха, когда температура воды еще достаточно высокая.

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера отметил, что при низкой температуре воздуха и высокой температуре воды создается впечатление того, что море дымится.