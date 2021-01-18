В Одессе из-за разницы температур «вскипело» море

В Одессе в воскресенье, 17 января, наблюдалось редкое природное явление «закипания» моря. Многие очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как от Черного моря поднимается густой пар, как будто море «кипит». Такое явление объясняется резким снижением температуры воздуха, когда температура воды еще достаточно высокая.

«При 6-7 градусах вода в море должна начинать замерзать. При этом выделяется достаточное количество тепла. И будет казаться, что море дымится», — приводит «Газета.ру» слова заместителя директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

И действительно, этим утром температура моря у берегов Одессы была 6 градусов, а температура воздуха — минус 15 градусов.

В конце ноября российская стюардесса на своей странице в Instagram показала редкое природное явление — огни святого Эльма.