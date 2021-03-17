Россия выступит на чемпионате мира по хоккею под гимн IIHF

Сборная России выступит на чемпионате мира в Латвии под гимн Международной федерации хоккея. Ранее нашей стране отказали в использовании песни «Катюша». Вместо государственного флага будет логотип Олимпийского комитета России, сообщает телеканал «Известия». Чемпионат мира состоится в Латвии с 21 мая по 6 июня. Запрет российской национальной символики на крупных международных соревнованиях действует до 16 декабря 2022 года. Поводом для санкций стал спор между Всемирным и Российским антидопинговыми агентствами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.