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Семь человек пострадали от взрыва при выгрузке торпед и мин с корабля в Приморье

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В Приморье при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля произошел взрыв, в результате ЧП пострадали семь человек. Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел 10 марта в закрытом городе Фокино. Около полудня плавучий кран выгружал из противолодочного корабля мины и торпеды, когда прогремел взрыв.

Причина взрыва пока неизвестна, но предполагается, что он не связан с нарушением процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности.

После взрыва начался пожар, стрела крана обрушилась на борт корабля.

В результате происшествия семеро военнослужащих получили повреждения разной степени: некоторые отравились, предположительно, продуктами горения. Пострадавших госпитализировали.

25 декабря сообщалось, что взрыв мины в южной части Красного моря повредил грузовое судно.

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