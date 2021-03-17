Обвиненный в мошенничестве член исполкома ОКР Власенко арестован до 16 мая

Басманный суд Москвы арестовал президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания и члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко за мошенничество. Об этом в среду, 17 марта, сообщает корреспондент «Известий».

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Срок ареста установлен до 16 мая текущего года.

Как отмечается, Власенко грозит до 10 лет лишения свободы согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По словам источника «РИА Новости», обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трех спортивных федераций.

Алексей Власенко вошел в исполком ОКР в мае 2018 года. В июле 2020 года сообщалось, что 56-летний функционер собирался баллотироваться на новый срок в трех федерациях. В ноябре того же года он был переизбран главой Федерации водного поло.

Ранее в среду в Москве на два месяца арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрея Першина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.