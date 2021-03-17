Госдума в I чтении приняла законопроект о «зеленой» сельхозпродукции

Госдума в среду, 17 марта, в первом чтении приняла законопроект о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками ― «зеленой» продукции.

Помимо этого депутаты нижней палаты парламента также приняли законопроект-спутник, вносящий в закон «О развитии сельского хозяйства» изменения, которые обусловлены введением новых категорий такой продукции, сырья, продовольствия и их производителей.

Правительство России внесло в Госдуму соответствующий документ 30 декабря 2020 года. Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» разработали в Минсельхозе.

Этот законопроект регулирует отношения, которые связаны с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой, а также реализацией сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Он направлен на повышение доступности такой продукции и информации о ней для населения.

Согласно документу, допускается применение современных интенсивных, но максимально безопасных агротехнологий и запрещается использование генно-инженерно-модифицированных организмов и применение ионизирующего излучения. Также подразумевается ужесточение требований по применению пестицидов и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

Как указывается в пояснительной записке, словосочетание «сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками» применяется как аналог мировой «экологичной» маркировки. Для маркировки такой продукции законопроект устанавливает требования к использованию производителями соответствующего графического изображения единого образца.

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректора флагмана отрасли минеральных удобрений компании «ФосАгро» Андрея Гурьева, введение в России «зеленого стандарта» сельхозпродукции ставит страну «во главе мирового движения к экологичности продуктов питания».