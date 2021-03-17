Прямой эфир
Мир
Пушков назвал чушью слова украинского посла о Крыме
Общество
Премьер Великобритании заявил о планах привиться AstraZeneca
Общество
Краснов заявил о блокировке 74 сайтов с фейками о выборах в 2020 году
Общество
Путин 18 марта пообщается с представителями общественности Крыма
Мир
ЕК заявила об отсутствии оснований сомневаться в эффективности «Спутника V»
Мир
ФРГ на переговорах с США отвергла санкции против «Северного потока – 2»
Интернет
Число киберпреступлений в России в 2020 выросло в 1,5 раза
Мир
В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19
Спорт
Третьяк покинул состав Международной федерации хоккея

Госдума в I чтении приняла законопроект о «зеленой» сельхозпродукции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в среду, 17 марта, в первом чтении приняла законопроект о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками ― «зеленой» продукции.

Вместо мяса и яиц: заменят ли растительные аналоги животную пищу
И какие перспективы у инновационных заменителей традиционных продуктов в России

Помимо этого депутаты нижней палаты парламента также приняли законопроект-спутник, вносящий в закон «О развитии сельского хозяйства» изменения, которые обусловлены введением новых категорий такой продукции, сырья, продовольствия и их производителей.

Правительство России внесло в Госдуму соответствующий документ 30 декабря 2020 года. Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» разработали в Минсельхозе.

Этот законопроект регулирует отношения, которые связаны с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой, а также реализацией сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Он направлен на повышение доступности такой продукции и информации о ней для населения.

Согласно документу, допускается применение современных интенсивных, но максимально безопасных агротехнологий и запрещается использование генно-инженерно-модифицированных организмов и применение ионизирующего излучения. Также подразумевается ужесточение требований по применению пестицидов и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

Как указывается в пояснительной записке, словосочетание «сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками» применяется как аналог мировой «экологичной» маркировки. Для маркировки такой продукции законопроект устанавливает требования к использованию производителями соответствующего графического изображения единого образца.

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректора флагмана отрасли минеральных удобрений компании «ФосАгро» Андрея Гурьева, введение в России «зеленого стандарта» сельхозпродукции ставит страну «во главе мирового движения к экологичности продуктов питания».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021