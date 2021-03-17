Эксперт прокомментировал сообщения о наращивании банками выпуска цифровых карт

На новости о росте выпуска банковских карт не стоит обращать особого внимания, поскольку люди, поддаваясь массовой агитации, берут карты, но они спящие. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя сообщения СМИ о наращивании эмиссии цифровых карт, в среду, 17 марта.

«На рост я бы не обращал особого внимания, потому что люди, поддаваясь вот этой массовой агитации брать карты, берут карты, но они спящие. 40% карт — не работающие», — сказал эксперт, отметив, что обычно человек «работает с одной, максимум с двумя картами».

Он подчеркнул, что это «фундаментальный информационный повод», которому не стоит уделять внимания.

Остапкович добавил, что не видит особых рисков при использовании цифровых карт, поскольку их выпуск — в основном прерогатива крупных кредитных организаций, таких как «Сбер», ВТБ.

По его словам, если не нарваться на профессионального мошенника, «никаких рисков нет».

Ранее в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов сообщила, что за прошлый год эмиссия цифровых банковских карт выросла на 15–40% в зависимости от финансовой организации.

Кредитные организации начали активно предлагать такие карты во время пандемии коронавируса. На сегодняшний день рынок карт без пластикового носителя оценивается в 12–17 млн. Лидеры рынка рассчитывают к 2023 году достичь соотношения цифры и пластика в картах 50:50.

По словам аналитиков, в настоящее время самые популярные банки на карточном рынке — это «Сбер», «Тинькофф» и ВТБ.

Эксперты отметили, что карты без физического пластикового дублера позволяют банкам существенно экономить.

В то же время специалисты считают, что полный переход на цифровые карты пока невозможен. По их словам, наличие физического пластика для пользователей является своего рода подстраховкой на случай проблем с телефоном и возможности снятия наличных в любых банкоматах.

В начале февраля эксперты, которых опросили «Известия», рассказали, что есть определенные требования к устройству, через которое выпускается цифровая карта, и для части пользователей это условие может быть невыполнимым. Другой сложностью может стать снятие наличных или другое использование банкомата, поскольку еще не все из них позволяют осуществлять бесконтактные платежи.

Также всегда есть риск того, что человек может потерять телефон и мошенник воспользуется цифровой картой.

В то же время в банках «Санкт-Петербург» и Росбанке заявили, что выпуск цифровых карт в 2020 году вырос в пределах 50%. Финансовым организациям выгодно переводить клиентов на цифровые карты, так как они экономят на производстве «пластика».