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В Нижневартовске поймали гулявшую по улицам медведицу

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Бурая медведица переполошила жителей Нижневартовска утром 17 марта. Она больше часа бегала по дорогам и пугала прохожих, а на одного мужчину даже напала и в итоге попала под колеса автобуса. Очевидцы сняли косолапую на видео.

Животное выжило и на первый взгляд не получило видимых травм, только испытало серьезный стресс, рассказали «Известиям» в администрации города. Также отмечается, что в связи с инцидентом не пострадал ни один человек, а кроме ДТП с автобусом других зафиксировано не было.

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В конце концов медведицу на время усыпили. В администрации заявили, что убивать животное никто не станет. Сейчас решается вопрос о том, где медведица будет жить дальше.

«Медведица будет жива, в данный момент все силы брошены на то, чтобы найти подходящее место жительства. Уже поступают отклики от предпринимателей, у которых есть условия, подключились зоозащитники. Глава города дал поручение», — добавил сотрудник администрации.

По его словам, ситуация для города исключительная и не является нормой, дикие медведи водятся далеко в лесах.

«Людей медведи боятся. Такого, чтобы они вышли на улицы, — это нонсенс, такого не бывает. У нас здесь месторождения, медведей могут встретить в лесу охотники, грибники. Но чтобы на улице города оказался медведь — это невозможно», — подчеркнули в администрации.

Хищница жила в клетке на территории местной гостиницы «Европа» в соседнем вольере со своей матерью, но этим утром сбежала, рассказали «Известиям» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. Мать медведицы до сих пор остается на территории гостиницы.

В отношении владельца инициирована проверка. Его пригласили в отдел полиции для дачи объяснений, при этом планов по задержанию мужчины нет, заключили в пресс-службе ведомства.

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