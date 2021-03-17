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Четырехлетний мальчик провалился в открытый люк в Самаре

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В Самаре четырехлетний мальчик провалился с открытый люк, с которого украли крышку. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте «РКС-Самара».

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ЧП произошло 16 марта на Тихвинской улице. Мальчик решил съехать с высокого сугроба, возле которого оказался открытый колодец, пишет REGNUM.

Ребенок провалился в канализационный колодец, а его мать бросилась за ним, чтобы спасти. В настоящее время женщина и мальчик находятся на лечении под наблюдением врачей, им будет оказана вся необходимая помощь со стороны «РКС-Самара».

Как пишет сайт kp.ru, мальчик чувствует себя хорошо, а его мать повредила ногу.

Последний плановый осмотр люка провели в январе текущего года, колодец находился в рабочем состоянии. После несчастного случая стало известно, что крышки были украдены с трех тепловых камер, расположенных рядом с местом происшествия. На данный момент все колодцы и тепловые камеры закрыты, а в полицию подано заявление о розыске злоумышленников.

По мнению коммунальщиков, остановить воровство крышек можно, лишь пресекая сбыт на законодательном уровне.

В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В конце февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования пятилетнего мальчика в Якутске. Ребенок провалился в канализационный люк по пути из детского сада.

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