Зарплатные ожидания россиян после локдауна возросли на 44%

Россияне в среднем хотели бы получать 107 тыс. рублей ежемесячно, что на 44% больше, чем в июне прошлого года, когда в стране сняли часть ограничений по коронавирусу. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого поступили в «Известия» в среду, 17 марта.

В исследовании, проведенном в марте этого года, участвовали более 4 тыс. человек из всех регионов России.

Уровень зарплатных ожиданий разнится в зависимости от субъекта. В Москве граждане хотели бы получать в среднем 118 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. рублей.

Владимир Корицкий, коммерческий директор «Работы.ру», связал более низкие зарплатные ожидания россиян в период снятия ограничений с общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент. Однако по мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний, ожидания кандидатов по зарплатам начали расти.

Согласно опросу сервиса, сделанному в июне прошлого года, после окончания пандемии COVID-19 россияне хотели бы зарабатывать в среднем 74 тыс. рублей в месяц. Москвичи отмечали, что хотели бы получать 82 тыс. рублей ежемесячно, а петербуржцы — 72 тыс. рублей.

О желаемой зарплате более чем в 100 тыс. рублей заявляли 21% респондентов.