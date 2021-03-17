Uber официально трудоустроит более 70 тыс. британских водителей

Uber официально трудоустроит более 70 тыс. водителей в Британии. Суд постановил, что сотрудники не являются самозанятыми, передает телеканал «Известия». Водителям полагаются все социальные гарантии. Таксисты смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск. Зарплата должна соответствовать установленному в стране минимальному размеру оплаты труда. Трудовой спор с Uber в Британии начали двое таксистов в 2015 году.

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