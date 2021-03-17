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На флагманских iPhone начала выцветать краска

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Пользователи iPhone 12 с цветными корпусами пожаловались на то, что на устройствах начала выцветать краска. Об этом сообщается на портале SvetApple.

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По словам автора портала, с момента покупки смартфона iPhone 12 он не снимал с него защитного чехла. Несмотря на это, края гаджета всё равно потеряли свой цвет, превратившись из красного в оранжевый.

Между тем сервисные центры компании Apple отказываются принимать его гаджет по гарантии, поскольку «цвет модели никак не связан с его работоспособностью», отмечает телеканал «360».

Посетители портала в комментариях в статье сообщили об аналогичных проблемах с новыми iPhone, пишет НСН.

Как отмечает РЕН ТВ, выцветание краски на смартфонах затронуло владельцев всех моделей iPhone 12, кроме тех, что были выпущены в золотом и серебряном цветах. Уточняется, что поверхность этих телефонов была специально обработана веществом для предотвращения потери цвета. На остальных же моделях, включая гаджеты 11-й серии и SE 2, компания сэкономила.

2 марта сообщалось, что житель Австралии Роберт Де Роуз подал в суд на Apple из-за загоревшегося в кармане его брюк смартфона iPhone. В результате происшествия у мужчины зафиксировали ожоги второй степени.

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