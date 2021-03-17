Ракету «Союз» в новом дизайне установили на старте космодрома Байконур

Ракету-носитель «Союз-2.1а» в новом дизайне установили на стартовом комплексе космодрома Байконур в преддверии запланированного на 20 марта пуска. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«В 05:30 мск начался вывоз ракеты космического назначения: железнодорожный состав покинул помещения монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. Далее она была доставлена на стартовый стол и установлена в пусковую установку», — говорится в сообщении.

Ожидается, что основные работы пускового дня пройдут в ночь на 20 марта. Уже утром, за несколько часов до запланированного времени старта, пройдет заседание комиссии. По его итогам примут решение о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени ее старта.

Как уточняется, это будет первый коммерческий запуск компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав «Роскосмоса»). «Союз-2.1а» запустят с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами.

13 марта «Роскосмос» продемонстрировал новый дизайн ракеты-носителя. Она будет окрашена в бело-синей гамме, тогда как ранее являлось стандартным серо-оранжевое цветовое сочетание.

В госкорпорации уточняли, что источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток».

15 февраля ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. 17 февраля стыковка с МКС прошла в телеоператорном режиме управления.