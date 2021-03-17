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Мать погибших в пожаре в Лесосибирске детей не установила пожарные извещатели

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Мать четверых детей, погибших при пожаре в Лесосибирске, не установила выданные ей бесплатно пожарные извещатели. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Красноярскому краю.

«Как было установлено на момент начала пожара все дети и пожилая женщина крепко спали и не услышали, как начался пожар. Матери в квартире не было, как и дымовых пожарных извещателей, которые выдавали женщине по краевой программе, как многодетной семье. Она должна была их установить в доме в наиболее пожароопасных местах. К сожалению, по непонятным причинам она это не сделала», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Программа установки дымовых пожарных извещателей началась в Красноярском крае в 2013 году. До 2020 года эта услуга предоставлялась многодетных семьям. Установка таких устройств ведется за счет государства.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Погибли дети в возрасте двух, пяти, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый пострадали. К тушению пожара было привлечено 44 человека и 17 единиц техники.

По данным следствия, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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