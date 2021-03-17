Четыре ребенка погибли при пожаре в Красноярском крае

Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Пламя вспыхнуло в двухэтажном доме. Погибли дети в возрасте двух, пяти, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый пострадали, уточняет РЕН ТВ в среду, 17 марта.

К тушению пожара было привлечено 44 человека, 17 единиц техники, сообщили в ведомстве. Пожарным удалось справиться с возгоранием за 40 минут.

Устанавливаются причины возникновения пожара.

15 марта сообщалось, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как в доме не сработал дымовой пожарный извещатель и при пожаре погибла женщина с двумя детьми.