Маршрутка опрокинулась на дороге в Хабаровске в утренний час пик

Маршрутный автобус попал в ДТП в утренний час пик в Хабаровске. Сведений о пострадавших пока не поступало.

О случившемся известно немного. Как удалось выяснить ИА AmurMedia, авария случилась на Автобусной улице. Маршрутка вылетела с проезжей части и опрокинулась на обочину.

В главке регионального МЧС агентству сообщили, что на место ДТП выехал пожарный наряд. Но информация о разливе топлива не подтвердилась.

17 марта сообщалось о крупном ДТП с участием автобуса под Рязанью. В опрокинувшемся автобусе находилось 58 человек, детей среди них не было. По предварительным данным, в аварии пострадали 18 человек.