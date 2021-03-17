В Приморском крае два горняка оказались заблокированы в руднике

В Приморском крае ведутся ведутся работы по спасению двух горняков, которые оказались заблокированы в руднике Дальнегорска, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в среду, 17 марта.

Сообщение об обрушении породы на руднике «Королевский» поступило в 08:39 (01:39 мск). К указанному месту выехала группа горноспасателей в составе 13 человек и двух единиц техники.

«В руднике находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями. Заблокированными оказались 2 человека», — сказано в сообщении.

Горноспасатели добрались до пострадавших и приступили к спасательным работам. По уточненной информации, один из них получил травму ног.

В феврале горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в момент обрушения на горнодобывающем предприятии находились 98 горняков. В результате ЧП один человек погиб.