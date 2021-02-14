Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

В результате ЧП на шахте в Кузбассе погиб один человек. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб», — отметили в ведомстве.

На месте работают 24 спасателя, задействованы пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в воскресенье горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в момент обрушения на горнодобывающем предприятии находились 98 горняков. При этом, по данным РЕН ТВ, инцидент произошел на шахте «Юбилейная».