Поветкин назвал боксера, который злит его больше всего

Российский боксер Александр Поветкин в преддверии реванша с британцем Диллианом Уайтом дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о самом неприятном сопернике в своей карьере.

— У меня не получается боксировать, когда меня выводят из себя, — сказал Поветкин. — Есть такой боксер Марко Хук. Такой парень… Можно сказать, что он у меня вызывает злость и ненависть, это плохо. Когда я с ним боксировал, у меня многое не получилось (бой состоялся 25 февраля 2012 года, Поветкин победил большинством голосов судей. — «Известия»). Обезьяна, себя вести не умеет. Чем раздражал? Своими выходками, своими поступками, высказываниями, бывает такое.

Также Русский Витязь признался, что старается не обращать внимания на трэш-ток со стороны оппонентов, хоть и с пониманием относится к такому явлению. По словам Поветкина, агрессия ему только мешает, заставляет ошибаться и суетиться.

— Пресс-конференции — это шоу, кто-то рожи строит. Я нормально и спокойно к этому отношусь. Смысл реагировать на дурака? Всё равно ты ему ничего не объяснишь.

Напомним, бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 27 марта на Гибралтаре. Трансляцию поединка в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если Уайт хочет говорить — пусть говорит, он это любит»