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В Сирии сообщили о ракетных атаках израильских ВВС

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на юге Сирии, пишет SANA во вторник, 16 марта.

По данным агентства, удары по военным позициям и объектам к югу от Дамаска наносятся израильской стороной.

Сирийские зенитчики отражают атаку ВВС Израиля и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей.

Вместе с тем в армии Израиля не стали комментировать атаки, сославшись на то, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

28 февраля ПВО Сирии отразили ракетные удары над Дамаском, они были нанесены Израилем со стороны Голанских высот.

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