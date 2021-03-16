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В Москве отреставрируют около 100 памятников архитектуры в 2021 году

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В 2021 году в Москве планируется завершить реставрацию около 100 памятников архитектуры, сообщается на официальном портале мэра столицы во вторник, 16 марта.

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Среди знаковых памятников, реставрация которых будет проходить в текущем году, числятся ГЭС-2, которая станет новым культурным пространством в центре Москвы, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых, ряд павильонов ВДНХ, Политехнический музей.

Отмечается, что в прошлом году работы велись на 525 объектах, на 124 из них реставрация завершена. В некоторых случаях реставрационным работам предшествуют противоаварийные, которые направлены на улучшение тяжелого состояния объектов.

«В 2020 году такие работы были проведены на 14 памятниках истории и культуры, а за последние три года было спасено больше объектов, чем за предыдущие семь лет», — говорит в сообщении.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что в Москве начинается реставрация Дома Мельникова — памятника архитектуры, построенного в конце 1920-х годов.

Предполагается, что на это уйдет четыре года: в течение 2021-го завершится всестороннее обследование здания и будет разработан проект по его реставрации, сами реставрационные работы будут вестись 2022–2024-м годах. Пока ожидается, что дом и прилегающий к нему сад не будут полностью закрывать для посещения на время проведения работ.

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