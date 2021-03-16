Хакеры украли с NFT-биржи произведений искусства на тысячи долларов
Произведения искусства на сотни тысяч долларов воруют онлайн. Биржа невзаимозаменяемых токенов Nifty Gateway подтвердила перехват некоторых аккаунтов, но доказательств взлома платформы хакерами пока нет, передает телеканал «Известия». Пользователь заявил: украли цифровые предметы искусства на $10 тыс. Затем токены перевели на другой счёт и продали через мессенджер Discord. Ранее ещё один пользователь сообщил о перехвате хакерами его активов на $150 тыс. Взломщики использовали прикреплённую к счёту кредитку. Позже тот же пользователь сообщил, что Nifty Gateway смогла решить эту проблему и помогла вернуть все украденные произведения искусства.
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