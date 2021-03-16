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Хакеры украли с NFT-биржи произведений искусства на тысячи долларов

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Произведения искусства на сотни тысяч долларов воруют онлайн. Биржа невзаимозаменяемых токенов Nifty Gateway подтвердила перехват некоторых аккаунтов, но доказательств взлома платформы хакерами пока нет, передает телеканал «Известия». Пользователь заявил: украли цифровые предметы искусства на $10 тыс. Затем токены перевели на другой счёт и продали через мессенджер Discord. Ранее ещё один пользователь сообщил о перехвате хакерами его активов на $150 тыс. Взломщики использовали прикреплённую к счёту кредитку. Позже тот же пользователь сообщил, что Nifty Gateway смогла решить эту проблему и помогла вернуть все украденные произведения искусства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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