Медика из «Альянса врачей» уличили в афере по надбавкам за COVID-19

Главврач Кинешемской центральной районной больницы обратился в прокуратуру города с требованием проверить работу сотрудников станции скорой помощи. По его мнению, фельдшеры сами «оформляли» выезды к пациентам с коронавирусом, притом что срочная помощь им не требовалась, сообщил 16 марта телеканал РЕН ТВ.

Причина кроется в доплатах за выезды врачей. Прокурорская и ведомственная проверка проводится в отношении фельдшера с 12-летним стажем Дмитрия Лицова.

Сначала удалось выяснить, что медик по личной инициативе и в нарушение всех инструкций организует себе внеплановые выезды к пациентам с подтвержденным COVID. По правилам это могут делать только специальные бригады, а за риск им доплачивают по 4 тыс. за вызов.

Лицов стал сам звонить диспетчеру скорой с просьбой отправить его то к родственнику, то к знакомому, но намеренно умалчивал, что они инфицированы. Журналисты получили запись одного из разговоров.

Лицов во время вызова говорит, что его родственница не контактировала с зараженными коронавирусом, но сейчас его версия звучит по-другому.

«Проходит пять дней, у нее нарастает одышка, мокрота, кашель и так далее. Она обращается ко мне. Я подошел к диспетчерам, сказал, что вот у меня родственница, можно я съезжу к ней, посмотрю», — говорит он.

Фельдшер не имел права ездить к таким больным, но в итоге побывал у родственницы дважды и за каждый визит теперь получит полагающуюся надбавку в 4 тыс.

Прокуроры выясняют истинные мотивы этих выездов и что играло определяющую роль: желание помочь ближнему или надбавка в 4 тыс. рублей.

Фельдшер Лицов известен своей активной гражданской позицией, состоит в местном отделении общественной организации «Альянс врачей», которую признали иноагентом. А его товарищ Сергей Веселков возглавляет региональную ячейку.

Во время пандемии для лечения больных COVID в Кинешме было перепрофилировано родильное отделение. В горячие времена тут лежали до 140 человек. Сейчас число больных уменьшается.

В ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому социальные выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, продлены до конца 2021 года.

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