Жителей Крыма предупредили о снегопадах в горных районах

Синоптики прогнозируют снегопады в горах Крыма. Неустойчивая погода ожидается из-за влияния средиземноморского циклона.

Согласно прогнозам, мокрый снег в горных районах ожидается 18 и 19 марта. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Кроме того, умеренный снег возможен в центральных, восточных и южных районах.

Температура воздуха понизится до +1...+6 градусов. На следующей неделе похолодает до 0...-3 градусов.

На территории Крыма действует штормовое предупреждение. МЧС сообщает об усилении ветра до 15-20 м/с.

Ранее об изменениях погоды предупредили жителей Приморья. В регионе потеплеет до +10 градусов в конце рабочей недели. При этом в Приморье ожидается штормовой ветер. Пик тепла придется на 19 марта.