Потепление до +10 градусов прогнозируют в Приморском крае

Потепление до +10 градусов прогнозируют в конце рабочей недели в Приморье. При этом в выходные синоптики ожидают снег.

Согласно прогнозам, 16 марта в Приморье ожидается штормовой ветер. При понижении температуры воздуха ожидается дождь со снегом, переходящий в снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица, пишет ИА PrimaMedia.

Улучшение погоды ожидается уже 17 марта. Ветер стихнет, а дневная температура начнет повышаться. Пик тепла придется 19 марта, когда температура повысится до +10 градусов.

По словам главного синоптика края Бориса Кубая, 20 и 21 марта над Приморьем снова пройдет тропосферная ложбина. На всей территории края пройдет снег.

Ранее о резком ухудшении погоды предупредили жителей Хабаровского края. По данным синоптиков, с приходом циклона ветер усилится до 15–20 м/с.