Глава ПНС Ливии официально передал власть новому правительству

Премьер-министр уходящего правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж официально передал во вторник полномочия новому кабмину Абдель Хамида Дбейбы и избранному президентскому совету (исполняет роль главы государства) под председательством Мухаммеда аль-Менфи. Церемония прошла в правительственной резиденции в Триполи, сообщил 16 марта телеканал al Jazeera.

«Мы желаем удачи и успеха новым властям перед лицом грядущих перемен», — сказал Сарадж. Перед новым правительством страны стоит задача проведения всеобщих выборов, напомнил он.

Единое правительство и президентский совет избраны во время проходившего под эгидой ООН в начале февраля в Швейцарии Форума ливийского политического диалога, которому предшествовали начавшиеся еще в прошлом году примирительные переговоры сторон ливийского конфликта. Их главной задачей является объединение разрозненных органов власти по всей стране.

Президентские и парламентские выборы в Ливии намечены на 24 декабря.

14 февраля сообщалось, что Саррадж покинул страну. На время своего отъезда глава ПНС поручал руководство президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу.