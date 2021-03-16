Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава ПНС Ливии официально передал власть новому правительству
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии»
Мир
Reuters узнал о новой стратегии Германии по «Северному потоку – 2»
Мир
В Великобритании введут новые санкции против коррупционеров
Общество
На развитие корпорации «Туризм.РФ» выделят 6,3 млрд рублей
Общество
Синоптики предупредили о сохранении снежного покрова в Москве до апреля
Мир
В Великобритании назвали Россию наиболее острой угрозой безопасности
Культура
Тина Тернер объявила о завершении карьеры
Политика
Госдума приняла закон о просветительской деятельности
Сюжет:

Глава ПНС Ливии официально передал власть новому правительству

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр уходящего правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж официально передал во вторник полномочия новому кабмину Абдель Хамида Дбейбы и избранному президентскому совету (исполняет роль главы государства) под председательством Мухаммеда аль-Менфи. Церемония прошла в правительственной резиденции в Триполи, сообщил 16 марта телеканал al Jazeera.

«Ливийцы сделали важный шаг вперед, и это похвально»
Президент МККК Петер Маурер — о том, чем ситуация в этой стране отличается от сирийской и как на поток беженцев повлияла пандемия

«Мы желаем удачи и успеха новым властям перед лицом грядущих перемен», — сказал Сарадж. Перед новым правительством страны стоит задача проведения всеобщих выборов, напомнил он.

Единое правительство и президентский совет избраны во время проходившего под эгидой ООН в начале февраля в Швейцарии Форума ливийского политического диалога, которому предшествовали начавшиеся еще в прошлом году примирительные переговоры сторон ливийского конфликта. Их главной задачей является объединение разрозненных органов власти по всей стране.

Президентские и парламентские выборы в Ливии намечены на 24 декабря.

14 февраля сообщалось, что Саррадж покинул страну. На время своего отъезда глава ПНС поручал руководство президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021