В Москве пройдет международный фестиваль «Пора в космос»

10–12 апреля 2021 года на территории ВДНХ в Москве состоится международный фестиваль «Пора в космос», который приурочен к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Фестиваль проводится Ассоциацией музеев космонавтики России (АМКОС) в содружестве с компанией «Альтернатива 777» и партнерстве с более 50 российскими и международными организациями. Среди почетных участников и гостей фестиваля: дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, Герой РФ Федор Юрчихин, ветераны-космонавты первых пусков и Герои Советского Союза, представители государственных органов управления РФ, известные ученые, исследователи, руководители отраслевых предприятий.

Международный фестиваль «Пора в космос» проходит с 2013 года при партнерской поддержке госкорпорации «Роскосмос» и ВДНХ. В 2021 году фестиваль впервые будет дополнен деловой программой, в рамках которой будут обсуждаться темы, связанные с значением юбилея для всей планеты, и космический путь России (в партнерстве с движением «Русский мир»); международный космос и интеграция (в партнерстве с Российской ассоциацией международного сотрудничества); взаимодействие государственных корпораций и частного бизнеса по развитию космических программ и увеличения коммерческих пусков; космическое образование и трудоустройство; космический и промышленный туризм, развитие совместных с музеями проектов; экологическая ответственность человека перед планетой Земля и космосом.

В рамках фестиваля будут построены международные видеомосты, которые соединят участников из России и представителей из Франции, Сербии, Индии, Армении и других стран в конструктивном диалоге. На международном фестивале «Пора в космос» будет представлена эксклюзивная экспозиция: «Люди, создавшие космическую отрасль России. История в лицах», которая посвящена инженерам и конструкторам, нашим героям, воевавшим в 1941–1945 годах и по окончании войны ковавшим космическую славу России.

Впервые будет представлена экспозиция «Изобретения юных поколений для космической и околокосмической отраслей», сделана презентация инноваций, созданных молодыми дарованиями для бионики и космической архитектуры. А также в дни фестиваля пройдет множество встреч, мастер-классов, интересных лекций, в том числе всемирно известных Героев России — космонавтов и лучших специалистов авиакосмических и других инженерных отраслей.

Идея фестиваля — организация семейного праздника, где о космосе говорят просто, доступно и увлекательно, где зажигают искру в душе и наполняют сердце энергией для вступления энтузиастов всех возрастов в ряды любителей авиации и космонавтики.

Задачи фестиваля: включение нового движения генераторов инноваций, создание лабораторий новых изобретательских идей, консолидация поколений талантливых новаторов в международном и общероссийском космическом сообществе — симбиоз творческих поколений инженеров и техников.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Наши совместные действия помогут закрепить эту знаменательную дату в календарях всего мира, вывести нас из туннеля обыденности к многогранному космосу и сердцем разглядеть среди звезд свою мечту.