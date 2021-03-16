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Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии»

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Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит гражданам «в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Он также добавил, что «принятие данных поправок коснется более чем 3,5 млн наших граждан».

В январе 2021 года Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Целью проекта станет создание условий, благодаря которым граждане смогут оформлять права на гаражи и землю, а также предоставление россиянам возможности распоряжаться имуществом и защищать свои права.

Согласно документу, будет разработан алгоритм, по которому гражданам начнут передавать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с построенными до 30 декабря 2004 года гаражами — до введения в действие Градостроительного кодекса. Также будет указан список документов, который нужно иметь для покупки таких участков.

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