Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит гражданам «в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Он также добавил, что «принятие данных поправок коснется более чем 3,5 млн наших граждан».

В январе 2021 года Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Целью проекта станет создание условий, благодаря которым граждане смогут оформлять права на гаражи и землю, а также предоставление россиянам возможности распоряжаться имуществом и защищать свои права.

Согласно документу, будет разработан алгоритм, по которому гражданам начнут передавать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с построенными до 30 декабря 2004 года гаражами — до введения в действие Градостроительного кодекса. Также будет указан список документов, который нужно иметь для покупки таких участков.