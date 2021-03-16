Американская певица и актриса Тина Тернер объявила о завершении карьеры, попрощавшись со своими поклонниками. Об этом сообщает агентство The Sun со ссылкой на полнометражный документальный фильм от телеканала Sky.

В ходе интервью исполнительница впервые публично поделилась воспоминаниями из прошлого, рассказала о подробностях личной жизни и о своем пути приобретения мировой славы.

В ленте певица поведала, что стремится провести последние годы жизни вдалеке от камер и публики. В беседе с журналистами женщина поделилась, что, будучи в браке с первым мужем музыкантом Айком Тернером, она подвергалась домашнему насилию, вследствие чего начала страдать от посттравматического синдрома.

81-летняя поп-звезда сообщила, что плохо себя чувствует после перенесенного ранее инсульта и рака кишечника. Впоследствии у актрисы также развилась почечная недостаточность, и в 2017 году Тине пришлось перенести операцию по пересадке почки.

«Люди говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, достойны восхищения. И да, я должна гордиться этим. И я горжусь»,— добавила артистка.