Россиянина задержали в Крыму по подозрению в работе на спецслужбу Украины

В Крыму задержали россиянина по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности, сообщили 16 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.», — отметили в ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым.

У подозреваемого также обнаружили взрывное устройство.

Задержанный признался, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле.

В ФСБ добавили, что Есипенко был задержан с целью исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее, 5 марта, сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, планировавшего теракт на территории объекта энергетики. При обыске в доме задержанного были обнаружены самодельная бомба и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.