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Фонд президентских грантов заявил о рекордном числе заявок на второй конкурс 2021 года

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Участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2021 году поступило примут рекордное количество проектов — 12 255. Об этом «Известиям» рассказали 16 марта в пресс-службе фонда.

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Накануне завершился прием заявок. По результатам подсчетов конкурс стал беспрецедентным по количеству заявленных проектов. Предыдущий рекорд принадлежал второму конкурсу 2020 года, когда организаторы получили 11 085 заявок от некоммерческих организаций.

Наибольшей популярностью у нынешних участников пользуются такие направления как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (2336 инициатив), поддержка проектов в области культуры и искусства (1604 проекта), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (1518 заявки). Более половины НКО (52%) запрашивали гранты в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Проектов с бюджетом на сумму до 500 тыс. рублей оказалось 34%.

При этом 8% участников подали заявки на конкурс впервые.

Результаты конкурса будут оглашены в июне, а уже с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов, в рамках которого между победителями будет распределено более 4 млрд рублей.

Всего с апреля 2017 в Фонд президентских грантов было подано 99 847 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 17 877 проектов на общую сумму 37 млрд рублей.

В сентябре 2020 года Фонд президентских грантов выделил на поддержку креативных индустрий около 8 млрд рублей. К ним относят архитектуру, проектирование, дизайн, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов.

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