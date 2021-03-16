Tesla вывела на тесты электрический грузовик Semi

Американская компания Tesla опубликовала на своей официальной странице в Twitter ролик с испытаний электрического грузовика Semi на своем тестовом полигоне.

На видео показан прототип грузового автомобиля без прицепа. Машину тестируют на собственном полигоне Tesla.

Презентация Tesla Semi состоялась в ноябре 2017 года. Грузовая машина оборудована четырьмя независимыми двигателями, по одному на каждое заднее колесо. Она способна разгоняться до 60 км/ч всего за 5 с.

Самая дорогая часть электрофуры — это батарея, стоимость которой оценивается в $100 тыс. Однако, по данным Tesla, вложения в такой транспорт позже окупятся снижением затрат на бензин и зарплаты водителей.

Новый электрический грузовой автомобиль Tesla Semi сможет преодолевать до 1 тыс. км без подзарядки аккумуляторов.

29 января сообщалось, что Tesla выпустит новый спортивный электрокар Roadster в 2022 году.

Автомобиль получит три электромотора. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.