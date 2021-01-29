Новый спорткар Tesla Roadster появится в 2022 году

Американская Tesla выпустит новый спортивный электрокар Roadster в 2022 году. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Как написал он 28 января, летом компания планирует утвердить дизайн будущей машины, а полностью работы по проектированию модели будут закончены в конце текущего года.

Глава Tesla также рассекретил некоторые технические характеристики Roadster. В частности, автомобиль получит три электромотора. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.

Кроме этого, отвечая на вопросы пользователей в Twitter, Маск заявил, что новый Roadster превратится в настоящую ракету.

26 ноября сообщалось, что новый электрический грузовой автомобиль Tesla Semi сможет преодолевать до 1 тыс. км без подзарядки аккумуляторов.

Столь рекордного запаса хода получится достичь за счет модернизированных аккумуляторов и новых технологий Tesla. Ранее заявленный запас хода составлял 800 км.