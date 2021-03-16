Аэропорту в Тобольске могут дать имя поэта Петра Ершова

Аэропорт Тобольска получит имя одного из пяти культурных деятелей. Кого именно – решит народное голосование. Имена деятелей представили на собрании членов Общественной палаты Тобольского района, исторического совета Тобольска и Координационного совета по развитию внутреннего туризма.

Первоначально в списке было 16 имен. Однако, как пишет портал «Наш город», имя Дмитрия Менделеева члены совета Общественной палаты вычеркнули сразу из-за принадлежности аэропорту в Тюмени.

В итоге после тайного голосования в списке осталось пять имен. В топ-5 вошли архитектор и картограф Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Петр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов. Голосование состоится с 29 марта по 10 апреля.

Ранее в Ишиме Тюменской области на набережной появились двухметровые фигуры из сказки Петра Ершова: Конек-горбунок и Жар-птица. Фигуры установили в целях популяризации творчества земляка Петра Ершова.