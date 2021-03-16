Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Украины опроверг наличие проблем с вакциной AstraZeneca
Авто
Российским автомобилистам напомнили о новом штрафе с 1 июня
Интернет
Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО
Мир
В Норвегии заявили о праве Крыма вернуться в Россию
Армия
В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО
Мир
Козак назвал вбросом заявления Киева о новом плане по урегулированию в Донбассе
Экономика
Индекс Мосбиржи превысил 3600 пунктов и обновил исторический максимум
Общество
Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь
Интернет
Эксперт предупредила россиян о новой схеме SMS-мошенничества

Аэропорту в Тобольске могут дать имя поэта Петра Ершова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Тобольска получит имя одного из пяти культурных деятелей. Кого именно – решит народное голосование. Имена деятелей представили на собрании членов Общественной палаты Тобольского района, исторического совета Тобольска и Координационного совета по развитию внутреннего туризма.

Первоначально в списке было 16 имен. Однако, как пишет портал «Наш город», имя Дмитрия Менделеева члены совета Общественной палаты вычеркнули сразу из-за принадлежности аэропорту в Тюмени.

В итоге после тайного голосования в списке осталось пять имен. В топ-5 вошли архитектор и картограф Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Петр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов. Голосование состоится с 29 марта по 10 апреля.

Ранее в Ишиме Тюменской области на набережной появились двухметровые фигуры из сказки Петра Ершова: Конек-горбунок и Жар-птица. Фигуры установили в целях популяризации творчества земляка Петра Ершова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021