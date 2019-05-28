Фигуру Конька-горбунка из сказки Ершова установили на набережной Ишима

В Ишиме Тюменской области на набережной появились двухметровые фигуры из сказки Петра Ершова: Конек-горбунок и Жар-птица. В ближайшее время возле Жар-птицы разобьют клумбу, которая станет продолжением хвоста.

Фигуры установили в целях популяризации творчества земляка Петра Ершова, а также в честь 185-летия сказки Конек-Горбунок. Об этом сообщает портал «Наш город». Вторую набережную Ишима построили год назад на месте частных домов, которые были снесены после паводка. На Привокзальной площади либо в городском парке планируют в ближайшее время установить еще одного Конька-горбунка.

Петр Ершов (1815, Безруково, Ишимский уезд, Тобольская губерния — 1869, Тобольск) — поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конек-горбунок», ставшей классикой русской литературы.