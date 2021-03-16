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Краеведческий диктант об инженерах и изобретателях напишут в Омске

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В библиотеках Омска напишут краеведческий диктант. Он будет посвящен местным инженерам и изобретателям. Проверить свои знания могут жители города старше 14 лет.

Образовательная акция, посвященная истории и развитию омской науки, запланирована на 28 марта. Регистрация ее участников уже началась. На официальном сайте омских библиотек представлен список площадок, на которых пройдет диктант.

По словам директора БУ «Омские муниципальные библиотеки» Натальи Дрозд, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», ученые Прииртышья всегда шли в авангарде общественного прогресса. Местные исследователи и путешественники сыграли огромную роль в освоении сибирских территорий и изучении природных комплексов и ресурсов.

Участие в Омском городском краеведческом диктанте его организаторы называют прекрасной возможностью узнать больше об истории науки края.

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