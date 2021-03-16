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Дело возбудили после схода с рельсов 17 вагонов с углем на Урале

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Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудило дело по факту схода с рельсов 17 вагонов с углем грузового поезда в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник, 16 марта, пресс-службой управления.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба») Уголовного кодекса (УК) РФ.

По предварительной информации управления МЧС по Челябинской области, из-за срабатывания тормозной системы у грузового состава, произошел отрыв с 26 по 68 вагон. Из них 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях. Повреждены три опоры контактной сети, также повреждено железнодорожное полотно порядка 500 м.

Для ликвидации последствий аварии привлечено 109 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 36 человек и шесть единиц техники.

Инцидент произошел утром 16 марта на 1978-м км перегона Сыростан–Хребет Южно-Уральской железной дороги, с рельсов сошли 17 грузовых вагонов с углем (всего в составе грузового поезда 68 вагонов). Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку.

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