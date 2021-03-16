Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области

Следователи проводят проверку после схода вагонов грузового поезда в Челябинской области, сообщили «Известиям» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России во вторник, 16 марта.

Инцидент произошел на 1978-м км перегона Сыростан–Хребет Южно-Уральской железной дороги, с рельсов сошли 17 грузовых вагонов с углем. Пострадавших в результате происшествия нет, однако повреждено железнодорожное полотно.

Работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 9 марта, в Забайкальском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, было приостановлено в четном и нечетном направлении.