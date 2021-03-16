Группа «Кино» представила в Сети фильм-концерт

Музыканты российской рок-группы «Кино» презентовали в Сети видеоверсию своего концерта в «Севкабель-порту» от 31 января 2020 года. Концерт опубликован на официальном YouTube-канале группы 15 марта.

Хронометраж ролика составляет 1 час 10 минут. Так, поклонники творчества музыкантов смогут услышать 15 наиболее популярных песен коллектива, отмечает телеканал «360». Среди них — «Кукушка», «Мама, мы все сошли с ума», «В ваших глазах», «Дальше действовать будем мы» и др.

На концерте выступали гитарист Юрий Каспарян, басисты Игорь Тихомиров и Александр Титов, входившие в разные составы группы. Музыка исполнялась вживую под запись вокала Виктора Цоя. Продюсером концерта выступил сын лидера «Кино» Александр Цой.

Фильм-концерт был снят на средства, вырученные на краудфандинге: музыкантам удалось собрать около 9,5 млн рублей. Людям, внесшим пожертвования, отправят физические копии альбома «Кино» в Севкабеле».

Группа «Кино» планировала дать стадионные концерты прошлой осенью, однако из-за пандемии COVID-19 их пришлось перенести на весну 2021 года. Предполагается, что концерты будут сопровождаться архивным фото- и видеорядом с лидером «Кино», пишет сайт kp.ru.

22 декабря 2020 года группа «Кино» опубликовала на платформе YouTube клип на песню «Это не любовь». Видео содержит рисунки основателя коллектива Виктора Цоя.