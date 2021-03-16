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The Washington Post приписала Трампу несуществующие высказывания

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Издание The Washington Post признало, что приписало бывшему американскому президенту Дональду Трампу слова, которые тот не говорил. Заявление экс-хозяина Белого дома опубликовано 16 марта в Twitter интернет-портала Daily Caller.

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«The Wahington Post только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия. Хотя я ценю то, что The Wahington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой», — говорится в заявлении Трампа.

Издание выпустило правку к статье, в которой рассказывалось о телефонном разговоре Трампа с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером. В материале, со ссылкой на фрагменты той беседы, утверждалось, что на тот момент президент страны оказывал давление на секретаря, чтобы тот повлиял на итоги выборов.

Спустя некоторое время Раффенспергер опубликовал полную запись того разговора и газета признала, что республиканец не призывал секретаря «найти подтасовки» в итогах выборов и не обещал ему статус национального героя, если он сделает это.

Материал, о котором идет речь был опубликован 3 января. Сообщалось, что Трамп во время телефонного разговора с Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах, для подтверждения своей победы в штате.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии. Фрагменты ее размещены на сайте газеты. На ней слышно, как Трамп фактически запугивает Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность.

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