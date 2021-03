Врачи развеяли популярные мифы о завтраках

Американские врачи в интервью изданию Eat This, Not That! развеяли популярные мифы о завтраках, а также дали советы по выбору блюд.

Прежде всего, специалисты призвали не пропускать первый прием пищи, так как завтрак запускает обмен веществ в организме. В противном случае метаболизм замедляется, человек переедает в течение дня, что приводит к увеличению веса.

Завтракать следует фруктами, йогуртом и яйцами фермерских кур, отметил доктор медицинских наук Уильям В. Ли, а также призвал не объедаться утром мясными полуфабрикатами, например жареными сосисками, колбасой и беконом.

В том случае если человек не поел с утра, он с большей вероятностью выберет на обед фастфуд или бутерброд, а не полезную пищу, отметила психиатр-нутрициолог Ума Найду.

Также на завтрак не стоит есть десерты, например пончики, булочки и сладкие хлопья, так как регулярное употребление большого количества углеводов и сахаров на голодный желудок может привести к развитию сахарного диабета второго типа и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эта пищевая привычка может спровоцировать депрессии или тревожное расстройство.

27 февраля диетолог Елена Соломатина рассказала, что популярные утренние блюда, такие как каши быстрого приготовления и хлопья, могут вызывать чувство сонливости.