Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Подмосковье установят свыше 500 камер для контроля вывоза мусора
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Культура
Наталия Орейро записала песню о пандемии COVID-19 на русском языке
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное половодье в Подмосковье
Спорт
Овечкин догнал Эспозито по голам в чемпионате НХЛ и вышел на шестое место
Мир
Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе
Общество
Валерий Меладзе вновь станет отцом
Общество
Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Врачи развеяли популярные мифы о завтраках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские врачи в интервью изданию Eat This, Not That! развеяли популярные мифы о завтраках, а также дали советы по выбору блюд.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

Прежде всего, специалисты призвали не пропускать первый прием пищи, так как завтрак запускает обмен веществ в организме. В противном случае метаболизм замедляется, человек переедает в течение дня, что приводит к увеличению веса.

Завтракать следует фруктами, йогуртом и яйцами фермерских кур, отметил доктор медицинских наук Уильям В. Ли, а также призвал не объедаться утром мясными полуфабрикатами, например жареными сосисками, колбасой и беконом.

В том случае если человек не поел с утра, он с большей вероятностью выберет на обед фастфуд или бутерброд, а не полезную пищу, отметила психиатр-нутрициолог Ума Найду.

Также на завтрак не стоит есть десерты, например пончики, булочки и сладкие хлопья, так как регулярное употребление большого количества углеводов и сахаров на голодный желудок может привести к развитию сахарного диабета второго типа и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эта пищевая привычка может спровоцировать депрессии или тревожное расстройство.

27 февраля диетолог Елена Соломатина рассказала, что популярные утренние блюда, такие как каши быстрого приготовления и хлопья, могут вызывать чувство сонливости.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021