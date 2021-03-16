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В Хабаровский край пришел снежный циклон

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В Хабаровском крае подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за прохождения снежного циклона, сообщается на сайте регионального ведомства во вторник, 16 марта.

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По прогнозам Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в северных районах края прогнозируется снег, местами очень сильный, на остальной территории региона — дождь и мокрый снег. Также возможно усиление ветра по долинам рек местами до 15–20 м/с.

«С целью оказания помощи автолюбителям сформированы и находятся в готовности пять патрульно-маневренных групп… общей численностью 25 человек и пять единиц техники. При необходимости они смогут оперативно выехать для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации», — сказано в сообщении.

Жителям края рекомендовано отказаться от дальних поездок и походов за пределы населенных пунктов. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильные порывы ветра ожидаются в начале недели в Туве, Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской области, регионах Южного федерального округа.

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