В Ленобласти задержали подозреваемых в нападениях на офисы микрозаймов

В Ленинградской области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на микрофинансовые организации в Санкт-Петербурге, сообщает «МВД Медиа» в понедельник, 15 марта.

В понедельник утром неизвестный вошел в помещение микрофинансовой организации на улице Уточкина и, угрожая ножом, похитил около 20 тыс. рублей. Позже, около 15:30, на улице Ефимова злоумышленник, угрожая сотрудникам банка, похитил около 5 тыс. рублей.

«И еще спустя два часа мужчина, вооруженный пистолетом, совершил нападение на офис микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Маршала Жукова. В последнем случае материальный ущерб составил 2 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Оперативники по горячим следам установили, что все три нападения совершены одним человеком. Кроме того, выяснилось, что злоумышленника уже разыскивают за аналогичное преступление, совершенное на прошлой неделе.

Так, 11 марта двое неизвестных похитили из микрофинансовой организации на Сенной площади около 50 тыс. рублей.

В результате оба подозреваемых были задержаны.

«В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, в квартире одного из домов на Охтинской аллее, полицейскими сначала был задержан соучастник преступления, имевшего место 11 марта, а немного позднее и второй фигурант. Оба подозреваемых — уроженцы города Владикавказа, им по 22 года», — сказано в сообщении.

Сообщников доставили в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ «Разбой».

16 февраля безработный напал на офис микрофинансовой организации в Хабаровске. Злоумышленника задержали по горячим следам.