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Юрист перечислил причины изъятия квартир у собственников

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Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал, в каких случаях у человека могут отобрать квартиру и принудительно продать ее.

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По словам эксперта, возможность лишить человека права собственности формально существует из-за плохого содержания квартиры, однако в реальной жизни эта норма практически не применяется.

Так, за последние 30 лет известен только один случай, когда человек лишился жилья не из-за порчи имущества, а из-за нарушения прав соседей.

«Этот кейс был в 2009 году, когда некий молодой человек в многоквартирном доме решил устроить у себя в квартире клуб. И то, чтобы добиться этого решения, жильцам дома потребовалось два года судебных тяжб», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 16 марта.

По словам Данилова, сложность применения данной нормы состоит в том, что заявить подобный иск может только орган местного самоуправления. Соседи, чьи права ущемляются, не имеют права на иск о выселении, а местные власти чаще всего отправляют недовольных в правоохранительные органы.

В связи с этим, учитывая реальное положение дел, квартиру с торгов могут продать только за долги собственника, а вырученные деньги направляются кредитору или пострадавшему, отметил эксперт.

Ранее адвокат рассказала о запретах для собственников квартир. В частности, собственник жилья в многоквартирном доме не может самостоятельно организовать перепланировку, а также не должен нарушать права и интересы соседей.

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