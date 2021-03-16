Бизнес предупредил о риске роста цен на сельхозпродукцию — пшеницу, картофель, а также другие овощи — на 1,5%. Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным издержкам производителей, рассказали «Известиям» в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход». Организация направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором выступила против данной меры (документ есть у «Известий»). Ранее увеличить утильсбор предлагал Минпромторг.

Мера была бы уместна в условиях засилья импорта и затоваренности отечественных заводов, указали авторы обращения. Однако сегодня российская техника раскуплена на многие месяцы вперед, заводы показывают хорошую рентабельность, а доля импортных машин постепенно и устойчиво сокращается, отмечено в письме.

«Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится на 3–4 млн рублей (10–15%). Среди расходов колхозников техника составляет 10–12%. Если она в итоге подорожает на 10–15% в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5% на сельхозпродукцию», — заявил «Известиям» председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов.

Утильсбор — включаемый в стоимость товара платеж за утилизацию. Сегодня он фактически действует только на импортную технику, так как российские производители получают компенсацию в размере утильсбора от государства, уточнил Александр Алтынов.

В Минпромторге считают, что увеличение утильсбора окажет положительное влияние на отрасль: парк отечественной техники обновится. В Минсельхозе же «Известиям» сказали, что направили в правительство письмо о необходимости отложить повышение экологического платежа для спецтехники.

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Утильспор: бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи